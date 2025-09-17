Homem é preso por contrabando de cigarro no Noroeste do Paraná

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (16) pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) em Perobal (Noroeste) pelo crime de contrabando.





Durante patrulhamento de rotina na PR-323, os agentes viram um veículo ocupado por apenas uma pessoa, mas com peso traseiro excessivo. Os policiais fizeram a abordagem, onde encontraram cinco caixas de cigarro, totalizando 250 pacotes, escondidas no porta-malas do carro.

O homem informou que o cigarro era contrabandeado do Paraguai e que ganharia R$ 500 para fazer o transporte até Umuarama (Noroeste). A carga e o carro foram apreendidos e o condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra (Oeste).





