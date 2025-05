Homem é preso por estupro de vulnerável contra sobrinhas em Castro

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem de 45 anos por estupro de vulnerável contra as próprias sobrinhas. A captura aconteceu nesta sexta-feira (14), em Castro (Campos Gerais).





A prisão ocorreu após investigações que identificaram ao menos quatro vítimas, incluindo adolescentes e uma criança. O caso veio à tona em janeiro de 2025, quando a mãe de uma vítima, de 8 anos, relatou o abuso cometido pelo tio.

Conforme a delegada da PCPR Renata Batista, durante as apurações, outras duas vítimas foram identificadas, com idades de 12 e 13 anos. Além delas, uma jovem de 25 anos relatou ter sido vítima do mesmo crime quando tinha aproximadamente 12 e 13 anos.





“Os crimes ocorreram no contexto familiar, onde o investigado se aproveitava da relação de confiança. Diante da gravidade dos fatos e do risco de reincidência, foi representada a prisão preventiva, que foi cumprida com êxito pela PCPR”, explica.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.