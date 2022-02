Homem é preso por estuprar e ameaçar enteada no distrito de Lerroville em Londrina

Investigadores da Delegacia da Mulher,prenderam, na tarde desta quinta-feira (3), na zona rural do Distrito de Lerroville, um homem de 39 anos, condenado a 13 anos e três meses de cadeia por estupro de vulnerável.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O crime foi cometido contra sua enteada, que procurou a delegacia da Mulher, acompanhada da mãe, para relatar o ocorrido no ano de 2013, quando tinha 14 anos. Em sua denúncia, ela diz que, desde os nove anos de idade, o acusado constantemente passava a mão em seu corpo e a acariciava.



A vítima também relatou aos policiais que, há aproximadamente um ano, o acusado passou a manter relação sexual com ela e que lhe ameaçava caso contasse para sua mãe.



No momento de sua prisão, o acusado, que conhece bem a região de mata onde mora, tentou fugir. Porém, os policiais o encontraram e conseguiram prendê-lo.



O acusado foi encaminhado ao Deppen (Departamento de Polícia Penal), onde permanecerá à disposição da justiça.