Homem é preso por furtar ferramentas e materiais odontológicos de clínica em Londrina

Um homem foi preso pela PM-PR (Polícia Militar do Paraná) após ser flagrado com uma carriola repleta de objetos furtados. O indivíduo foi abordado pelos agentes durante um patrulhamento de rotina na manhã deste domingo (16), na rua Cuiabá, em Londrina.





Os policiais abordaram o homem e, ao retirarem a coberta que estavam por cima dos objetos, constataram que os itens se tratavam de ferramentas e materiais odontológicos, além de um equipamento compressor de ar.

Ao ser questionado pelos agentes, o suspeito confessou ter furtado os objetos de uma clínica localizada na rua Professor João Cândido, na região central.





A PMPR se deslocou até o endereço fornecido pelo homem e, no estabelecimento, encontrou a cerca arrancada e porta arrombada. O portão estava danificado e as salas da clínica estavam reviradas. Além disso, os policiais verificaram marcas do pneu da carriola no chão.