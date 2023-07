Padre é afastado e eventos são suspensos em igreja de Arapongas após ameaças de fiel

Por meio de nota, a Diocese de Apucarana informou que o padre "está abalado" e tem sido acompanhado devido ao acontecimento. Além do afastamento do sacerdote, a Diocese comunicou a suspensão temporário de eventos.





O CASO





A mulher que foi contida pelos policiais militares é, também, acusada de ameaçar há tempos o padre em questão, que já havia registrado boletins de ocorrência contra a suspeita.



O religioso relatou à PM que dias atrás teria sofrido algumas ameaças da mulher de 32 anos e, nas ocorrências já registradas, ela dizia que acreditava que os dois tiveram uma relação de 10 anos e que ele não quis mais ficar com ela, que o ameaçou dizendo que o mataria e depois cometeria suicídio. O padre informou ainda que ligou para a PM após vê-la nas imediações da casa dele.







Com as informações, a equipe fez buscas nas imediações e próximo da residência do padre e encontrou uma mulher com as mesmas características descritas e foi visto que ela estaria com uma arma tipo pistola apontada para a cabeça dela.

