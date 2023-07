Homem é preso por suspeita de estupro contra enteada de 8 anos em Ponta Grossa

Um homem de 42 anos foi preso em Ponta Grossa, no Paraná, na segunda-feira (24) por suspeita de estupro de vulnerável contra a enteada de 8 anos de idade.





Publicidade

Publicidade

O caso ocorreu no último dia 9, e a menina contou dos abusos para a mãe no dia seguinte, após um dos irmãos menores questionar a menina sobre ruídos vindos do quarto, segundo a delegada da Polícia Civil, Ana Paula Carvalho.





Publicidade

"Um dos irmãos menores questionou a menina sobre os barulhos. Assim, a vítima contou para a mãe sobre as violências ocorridas", disse a delegada.





A prisão preventiva aconteceu na segunda-feira e o suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Ponta Grossa.





Caso seja condenado por estupro de vulnerável, ele pode pegar de 8 a 15 anos de prisão.





A reportagem procurou a Polícia Civil do Paraná para saber mais detalhes da prisão, mas ainda não obteve retorno. Como a identidade do suspeito não foi divulgada, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa.