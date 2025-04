Homem é preso por tráfico de maconha e haxixe em Rolândia

A equipe de operações com cães da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu um homem de 40 anos na noite desta sexta-feira (21), em Rolândia (região metropolitana de Londrina), por tráfico de drogas. O suspeito estava em um ônibus que tinha como destino a cidade de Aparecida, em São Paulo, e levava na bagagem 14,3 quilos de maconha e 300 gramas de haxixe.





De acordo com a corporação, o ônibus saiu de Campo Mourão (Centro-Oeste) e foi parado para fiscalização do posto da PRE em Rolândia com auxílio do cão Árius. No bagageiro, o animal indicou a presença de drogas em uma mala marrom e, dentro do ônibus, também sinalizou uma outra bolsa, ambas pertencentes ao mesmo homem.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Já na parte externa, os agentes abriram as malas e constataram a presença de 25 tabletes de maconha, totalizando 14,3 quilos, além de 300 gramas de haxixe. O homem teria tentado acobertar a droga com auxílio de pó de café.





O suspeito, que é natural de São Paulo, afirmou aos agentes que embarcou no ônibus em Maringá (Noroeste) e tinha como destino final a capital do estado vizinho. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rolândia.