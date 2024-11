Homem é preso tentando furtar garrafas de whisky em mercado na Gleba Palhano, em Londrina

Um jovem de 27 anos foi preso após ser acusado de furtar duas garrafas de whisky em um mercado na Gleba Palhano, na Zona Sul de Londrina, na manhã deste domingo (17).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o estabelecimento comercial após receber uma denúncia de furto e conversou com um funcionário, que relatou ter visto o homem furtar as garrafas de bebida alcoólica, cada uma custando R$ 200.

O colaborador do mercado disse que o suspeito colocou as embalagens em suas roupas e foi até a saída do estabelecimento sem pagar. No momento da abordagem, o homem teria tirado as garrafas das vestes e teria sido contido pelo segurança do local até a chegada dos policiais.





Diante da ocorrência, o acusado foi preso e levado até a Central de Flagrantes.