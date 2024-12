Homem é surpreendido por criminosos e executado a tiros em Apucarana

Um homem de 46 anos foi executado a tiros no Jardim Colonial II, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (22).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber a denúncia de uma testemunha que havia ouvido disparos de arma de fogo e, com isso, teria saído para ver o que estava acontecendo e teria encontrado um homem ferido caído no chão.





No endereço, os agentes encontraram a vítima, que já aparentava estar morta. O óbito foi confirmado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).





Testemunhas do crime contaram aos policiais que o homem teria sido atingido por dois criminosos, que apareceram no local pilotando uma motocicleta vermelha com o tanque quadrado. Os suspeitos teriam passado pela vítima e atirado.





Além da Polícia Militar e do Samu, estiveram no local equipes da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, da Perícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.