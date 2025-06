Mulher grávida de sete meses é agredida por ex-marido em Apucarana

Uma mulher grávida de sete meses foi vítima de agressão na tarde desta quinta-feira (26), em Apucarana (Centro-Norte). O caso ocorreu por volta das 18h30, na rua Albano Rizzo, no Jardim Flamingos, e foi registrado como violência doméstica e familiar.





De acordo com o boletim de ocorrência, o autor da agressão é o ex-marido da vítima, um homem de 34 anos. Ele teria chegado à residência da ex-companheira alterado e exigindo falar com a filha do casal, de 9 anos. Diante da negativa da mulher, o homem pulou o portão da casa e invadiu o imóvel.





Ao tentar conversar com ele pela janela da sala, a mulher foi agarrada pelos cabelos e jogada ao chão. Assim que conseguiu se levantar, a vítima acionou a Polícia Militar. O agressor fugiu do local pulando novamente o muro.





A mulher foi orientada pelos policiais a buscar medidas protetivas de urgência, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Até o momento, o suspeito não foi localizado.