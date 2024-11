Homem em situação de rua discute com dono de loja e é conduzido pela PM em Apucarana

Um homem em situação de rua foi conduzido pela PM (Polícia Militar), no centro de Apucarana, após uma discussão com o dono de uma loja local nesta sexta-feira (8). Segundo a polícia, o homem frequenta o estabelecimento geralmente alcoolizado ou sob efeito de substâncias, consumindo produtos sem pagar e pedindo comida aos clientes.





Nesta sexta, o dono da loja reclamou do odor forte exalado pelo homem, que reagiu de forma ofensiva, exigindo um local para banho e roupas limpas. Ao ser orientado pela equipe a buscar ajuda no Centro POP - que presta auxílio a pessoas em situação de rua -, o homem resistiu, ofendendo os policiais e declarando que não deixaria o local, argumentando que a rua é pública.

Com a recusa em acatar as ordens e diante do desejo de representação por parte do lojista, os policiais tentaram imobilizá-lo. Ele resistiu e tentou atrair apoio popular, o que levou ao uso de técnicas de imobilização e algemas.





Após se acalmar durante o deslocamento, o homem relatou que faz uso de medicamentos controlados e havia passado por uma crise convulsiva recentemente. O caso foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.