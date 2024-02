Homem em surto é preso por posse ilegal de armas no Jardim Balaroti

Um homem de 32 anos foi preso acusado de posse ilegal de armas de fogo no Jardim Balaroti, em Londrina, na noite deste domingo (4).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe em patrulhamento atendeu uma ocorrência de um indivíduo em surto. Porém, com a situação controlada, o homem relatou ter armas escondidas na casa de sua mãe.

No local, os policiais encontraram um kit Roni, um carregador alongado, um carregador caracol e 43 munições. Os itens foram trazidos do Paraguai.





O homem foi preso e os itens foram encaminhados à Delegacia.