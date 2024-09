Homem embriagado agride e ameaça companheira com faca após 'confraternização romântica'

Um homem embriagado agrediu e ameaçou com uma faca a própria companheira após convidá-la para beber junto com ele em uma espécie de confraternização romântica, na noite desta sexta-feira (13), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a mulher, o acusado, que é morador da casa dos fundos, chegou ao local já embriagado e a chamou para tomar uma bebida juntamente ela, mas, em seguida, passou a discutir por motivos desconhecidos, segurando a vítima pelo braço e a agredindo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Logo depois, passou a ameaçá-la com uma faca, momento em que ela chamou a PM (Polícia Militar) e o homem fugiu do local. A equipe se deslocou à residência, porém não localizou o acusado.





Publicidade

Com a saída dos policiais, ele voltou à casa de forma agressiva e arrebentou o portão, chutando os móveis do local e dizendo "quem manda aqui sou eu" e "eu vou arrebentar tudo aqui". A PM foi acionada novamente e encontrou o acusado.





Publicidade

A vítima negou atendimento médico. Nada de ilicito foi localizado com o autor do fatos, que foi algemado e encaminhado para a 22ª subdivisão policial de Arapongas para as devidas providências.