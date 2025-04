Homem embriagado ameaça vizinhos de morte e causa tumulto em residência de Apucarana

Um homem foi detido após ameaçar de morte seus vizinhos na tarde desta sexta-feira (18), em Apucarana (Centro-Norte). De acordo com a Polícia Militar, o solicitante informou por telefone que o vizinho estava transtornado e fazendo ameaças, sendo possível ouvir gritos durante a ligação.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima e seu filho, que relataram que o suspeito, visivelmente alterado, foi até a frente da casa e passou a xingá-los e ameaçá-los de morte. Segundo o relato, ele teria dito que "iria matar e pisar na cabeça" de um dos moradores, afirmando ser "do crime". Ainda segundo as vítimas, o homem aparentava estar sob efeito de drogas e álcool, e fugiu em direção à sua casa após as ameaças. A esposa de uma das vítimas passou mal devido ao susto e precisou ser atendida pelo SAMU.





Os policiais foram até a casa do suspeito, onde a mãe dele autorizou a entrada da equipe. O homem foi abordado na garagem e, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica e disse que "ficou doido", motivo pelo qual teria começado a brigar com os vizinhos.





Diante da situação, foi lavrado um Termo Circunstanciado. As partes foram orientadas sobre os procedimentos legais cabíveis.