Homem embriagado é preso acusado de atirar pedras contra crianças na região de Apucarana

Um homem foi preso após ser acusado de atirar pedras em crianças no Centro de Marilândia do Sul, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (18).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada durante um policiamento no evento Natal Encantado 2024, que acontecia na praça da Igreja Matriz. A denúncia dizia que, no local de construção da gruta, havia um homem atirando pedras contra as crianças.





Publicidade

No local, os agentes abordaram o suspeito, que apresentava sinais de embriaguez. Nesse momento, conversaram, também, com uma mulher, que relatou que seu filho, de oito anos, tem TEA (Transtorno do Espectro Autista) e foi agredido com um soco no peito pelo homem, que teria chamado a criança para dentro da gruta e puxado o cordão que a criança usava no pescoço.





Diante da ocorrência, o suspeito foi preso, enquanto a vítima teve de ser levada até o Posto de Saúde do Município, já que reclamava de dores no peito.