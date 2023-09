Homem embriagado foge da polícia, bate em árvore na avenida Dez de Dezembro e é preso

Um homem de 26 anos foi preso depois de fugir da polícia na madrugada desta quarta-feira (20), na Vila Casoni, na Zona Leste de Londrina.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), os agentes avistaram, durante um patrulhamento pela rua Ermelino Leão, um carro Audi em alta velocidade. Os policiais, então, passaram a acompanhar o automóvel para realizar a abordagem.

No cruzamento com a rua Brasílio Machado, o motorista do veículo realizou uma manobra popularmente conhecida como "cavalo de pau" e os agentes acionaram os sinais sonoros e luminosos. O condutor do Audi não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.





O carro seguiu pela BR-369 até entrar na avenida Dez de Dezembro, onde quase colidiu com outro veículo. Na sequência, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore.

