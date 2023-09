STF marca julgamento de homem do Paraná preso em atos antidemocráticos

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, agendou para o dia 26 de setembro o julgamento do quarto réu envolvido nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília. Moacir José dos Santos, de 52 anos, viajou de Cascavel para a capital federal e foi preso em flagrante no Palácio do Planalto no dia do ataque aos prédios dos Três Poderes.





O julgamento será realizado no formato virtual do plenário do STF, onde os juízes darão suas sentenças ao longo de uma semana. A decisão de realizar o julgamento no formato virtual foi tomada após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e aceita pela presidente Rosa Weber.

Santos é acusado de participar dos atos criminosos e até mesmo de ter filmado a destruição do Palácio do Planalto, de acordo com a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República). O réu disse durante as investigações que foi a Brasília de ônibus e que não pagou pela passagem. A sustentação da Defesa deve ser enviada para o sistema do Supremo Tribunal Federal até o dia 25 de Setembro.