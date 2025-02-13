Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
R$ 3 mil

Homem empresta dinheiro de agiota, não paga parcela e é ameaçado de morte em Apucarana

Redação Bonde
13 fev 2025 às 13:21

Compartilhar notícia

Reprodução/Canva
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 54 anos denunciou à PM (Polícia Militar), na manhã desta quarta-feira (12) em Apucarana (Centro-Norte), uma ameaça que sofreu de um agiota, de quem pegou emprestado R$ 3 mil, mas só pagou a metade.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

De acordo com a vítima, a segunda prestação de R$ 1,5 mil não foi paga e, por isso, o agiota cobrou os R$ 3 mil novamente, numa espécie de juros, e a ameaçou de morte caso não pagasse. Diante dos fatos, a vítima foi orientada e a PM fez patrulhamento na tentativa de localizar o autor, porém sem êxito.


Leia também:

Imagem
Foragido por homicídio é morto durante confronto com a PM em Arapongas
Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi localizado e baleado pela PM (Polícia Militar) por volta das 16h desta quarta-feira (12), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).
Apucarana Parcela agiota Ameaça
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas