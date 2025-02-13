Homem empresta dinheiro de agiota, não paga parcela e é ameaçado de morte em Apucarana

Um homem de 54 anos denunciou à PM (Polícia Militar), na manhã desta quarta-feira (12) em Apucarana (Centro-Norte), uma ameaça que sofreu de um agiota, de quem pegou emprestado R$ 3 mil, mas só pagou a metade.





De acordo com a vítima, a segunda prestação de R$ 1,5 mil não foi paga e, por isso, o agiota cobrou os R$ 3 mil novamente, numa espécie de juros, e a ameaçou de morte caso não pagasse. Diante dos fatos, a vítima foi orientada e a PM fez patrulhamento na tentativa de localizar o autor, porém sem êxito.



