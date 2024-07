Homem esfaqueia atual de ex-namorada e foge no Centro-Norte do Paraná

Um homem fugiu após ser acusado de esfaquear o atual companheiro de sua ex-namorada em Rio Bom, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (22).





Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou os agentes e contou que o suspeito havia ficado preso por cerca de quatro meses na Cadeia Pública de Apucarana após ser acusado de traficar drogas.

Enquanto estava preso, o homem teria deixado sua companheira morando no fundo da casa de sua mãe. Porém, ao longo dos meses, a mulher teria terminado o relacionamento, o que deixou o acusado descontente.





Após ser solto da Cadeia, o suspeito teve contato com a ex-companheira, que estava acompanhada de seu atual namorado. Nessa ocasião, o acusado deu duas facadas no homem, que foi atingido no abdômen e nas costas.





Populares tentaram intervir para ajudar a vítima, que foi socorrida por familiares em seguida e levada até o Pronto-Socorro de Rio Bom. Na sequência, o homem esfaqueado precisou ser encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Apucarana.





De acordo com o relato da vítima, o acusado, que foi identificado, fugiu. O suspeito ainda é procurado pela Polícia Militar.