Homem estupra mulher que bateu no carro dele e diz que foi 'pagamento'

Um homem foi preso por suspeita de estuprar uma mulher que bateu no carro dele em Goiânia.



Vítima desceu do carro após colidir no veículo do autor do crime e amassar a placa dele. O acidente ocorreu no domingo (22), segundo a Polícia Civil de Goiás.

Os dois seguiram juntos para arrumar o veículo, mas o homem desviou o caminho e levou a vítima até uma casa dele. No local, ele coagiu a vítima, a obrigando a tirar a roupa e cometendo o estupro, segundo a polícia.



Homem disse que cometeria crime "mais seis vezes, como forma de pagamento". Após deixar o local, a vítima procurou a polícia. A prisão ocorreu na terça-feira (24).

A Polícia Civil não divulgou as idades do suspeito e da vítima. O UOL não encontrou, até o momento, a defesa do homem preso. O espaço segue aberto para manifestação.



A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER NO BRASIL

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.



COMO DENUNCIAR VIOLÊNCIA SEXUAL

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.



Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.





Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.