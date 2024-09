Assistência Social de Londrina busca famílias para acolher crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina está em busca de famílias interessadas em acolher temporariamente crianças ou adolescentes que estão afastadas do convívio familiar em decorrência de alguma medida de proteção.







O programa foi instituído no município em 2015. O objetivo é que, enquanto a Justiça busca resolver a situação que levou à separação da família, o lar acolhedor seja uma alternativa que ofereça cuidado, carinho, afeto e se responsabilize pelas atividades rotineiras do acolhido até que ele possa retornar para sua família de origem ou seja encaminhado para a adoção.

Em Londrina, há cerca de 100 crianças ou adolescentes que poderiam estar em famílias acolhedoras. A idade delas pode variar de 0 até 18 anos incompletos, mas, neste momento, a maioria tem entre 0 e 6 anos de idade.





De acordo com Thaysa Desirée de Oliveira, referência Técnica do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o ambiente familiar é fundamental para que a criança ou o adolescente consiga desenvolver recursos emocionais, sociais e afetivos para lidar com a situação apresentada.

“Recebemos diversos relatos de famílias que já acolheram afirmando que a presença de uma criança ou adolescente em casa as possibilita experimentar novas formas de cuidado, amor e dedicação, além da satisfação em perceber que fizeram a diferença na vida do acolhido”.





Para se candidatar, alguns critérios precisam ser seguidos, como ser maior de 21 anos - sem restrição quanto ao sexo e estado civil; não ter interesse em adoção; concordância de todos os membros da família; residir em Londrina há pelo menos 1 ano; não apresentar pendências com a justiça e com o Conselho Tutelar que indiquem a inadequação da guarda provisória; não ter passado por situações de luto ou perda recente e comprovar renda fixa de pelo menos um membro da família.





Todas as famílias são bem-vindas e não é necessário ter configuração de uma família tradicional para ser um lar temporário. No momento, existem19 famílias acolhedoras habilitadas em Londrina.





