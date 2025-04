Homem foge da PM e abandona armas e munição na zona norte de Londrina

Durante um patrulhamento da equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) na noite desta quarta-feira (02), no Vivi Xavier, na zona norte de Londrina, um homem fugiu da abordagem policial e abandonou armas e munição.





De acordo com o relato dos agentes do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar), a equipe viu um homem caminhando pela Rua Geraldo Morerira Chacon enquanto segurava um objeto que, a princípio, não foi identificado. Ao dar conta dos policiais no local, o homem fugiu em direção a uma mata e abandonou os objetos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a inspeção, os policiais encontraram uma garruncha, uma carabina e 11 munições dentro de uma sacola. O homem não foi encontrado e as armas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes de Londrina.