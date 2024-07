Homem incendeia próprio carro, desobedece policiais e acaba preso em Alvorada do Sul

Um homem foi preso em flagrante em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) na tarde desta quinta-feira (4) após ser acusado de incendiar o próprio carro e desobedecer os policiais durante a abordagem.





Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 18 anos foi até a delegacia para denunciar o acusado. O homem seria cliente da oficina em que a testemunha trabalho e teria ateado fogo em seu próprio carro.

Com isso, os agentes foram até o estabelecimento e encontraram algumas pessoas tentando controlar as chamas do Chevrolet Monza que foi incendiado. O autor do fogo foi identificado como um homem de 66 anos e, no momento da abordagem, estava exaltado e nervoso.





Por ter cometido o crime de incêndio, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que não obedeceu as ordens de abordagem dos policiais e resistiu a prisão. O homem chegou a ser imobilizado e algemado.





Diante da situação, o acusado foi levado até o Hospital Municipal Emílio Alves para receber atendimento médico e, na sequência, encaminhado à Central de Flagrantes de Bela Vista do Paraíso.