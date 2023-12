Homem invade agência bancária na avenida Rio de Janeiro e furta itens em mala

Um homem foi flagrado enquanto furtava itens de uma agência bancária localizada na avenida Rio de Janeiro, no Centro de Londrina, na manhã desta segunda-feira (18).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionado após um funcionário da Central de Monitoramento da agência acionar o botão do pânico.

Publicidade

Publicidade





No local, os agentes encontraram os funcionários, que disseram ter sido impedidos de entrar pelo segurança, que é responsável por fazer, diariamente, uma ronda antes de liberar o acesso dos colaboradores.





De acordo com o segurança, uma das portas giratórias do piso térreo se encontrava com um pino destravado. O funcionário acionou a Central de Monitoramento e continuou a vistoria.

Publicidade





Ao chegar no segundo andar da agência, o segurança encontrou as portas abertas, assim como as gavetas reviradas. Apesar do cenário, não havia sinais de arrombado e o funcionário não soube constatar se algo foi levado.





As imagens das câmeras de segurança do local revelaram que um homem entrou pela porta giratória, sem arrombá-la, por volta das 6h20. O suspeito apenas forçou a porta e pegou o elevado para o segundo andar, onde abriu portas e gavetas, revirou objetos e mexeu no cofre.

Publicidade





Após dez minutos, o homem, que não conseguiu abrir o cofre, deixou a agência com uma mala de rodinhas. Ainda não foi possível precisar o que havia no interior, mas, segundo o segurança, é possível que sejam documentos.





O suspeito saiu pela mesma porta giratória que entrou. Além da Polícia Militar, foram acionadas a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PF (Polícia Federal) para dar início às investigações.