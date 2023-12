Jovem de 26 anos morre ao se envolver em acidente na PR-444, em Arapongas

Um jovem de 26 anos morreu após o carro que dirigia colidir contra outro veículo na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (17).





De acordo com informações repassadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Chevrolet Montana com placas de Arapongas pela via no sentido de Arapongas a Apucarana quando, ao atingir o KM 8, colidiu contra uma Chevrolet S10, que era conduzida por um homem de 57 anos, tinha placas de Arapongas e seguia no sentido contrário.

O jovem morreu no local do acidente e o corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana.





O motorista e uma passageira de 57 anos da Chevrolet S10 tiveram ferimentos médios e foram encaminhados para o Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas, pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).