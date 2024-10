Homem invade casa de desconhecidos, quebra móveis e acaba preso em Arapongas

Um homem foi preso após ser flagrado invadindo e quebrando móveis e objetos na casa de desconhecidos no Vale do Coqueiral, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta segunda-feira (7).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço após receber uma denúncia de que um suspeito havia invadido uma residência na rua Pica-Pau Velho. No local, a moradora da casa disse que o homem estava no interior do imóvel, quebrando uma série de móveis e objetos. A mulher disse, ainda, que não conhecia o acusado.





Os policiais, então, entraram na residência e encontraram o homem, que estava, de fato, danificando os móveis da moradora. Nesse momento, os agentes deram voz de abordagem ao suspeito, pedindo que saísse da casa, mas o homem não acatou e precisou ser contido pela equipe.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao vistoriarem o interior da residência, os policiais constataram que a televisão, o micro-ondas, a cama, a mesa da cozinha, o guarda-roupas, alguns espelhos, uma porta e o vidro de algumas janelas haviam sido danificados pelo acusado.







O homem, que, aparentemente, estava sob o efeito de drogas, disse ser morador de Apucarana. O suspeito confessou ter usado cocaína e afirmou que não tinha um motivo específico para ter invadido a casa da vítima e danificado seus móveis e objetos.





Diante da ocorrência, o acusado foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) devido a escoriações pelo corpo e, na sequência, levado até a Delegacia para as devida providências.