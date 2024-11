Homem invade casa de ex-companheira, a esfaqueia no seio e acaba preso em Apucarana

Um homem foi preso após ser acusado de esfaquear sua ex-companheira em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (20).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço da ocorrência após receber uma denúncia. No local, os policiais conversaram com a vítima, que estava na calçada com alguns vizinhos e aparentava estar muito nervosa.





Publicidade

A mulher disse que estava dentro de sua residência deitada na cama, já que estava passando mal, quando seu ex-companheiro, embriagado, invadiu a casa e se deitou ao lado da vítima, que pediu para que ele se retirasse.





Publicidade

O homem não aceitou o pedido da mulher e, por isso, a vítima se levantou e foi até o sofá da sala esperar um motorista de aplicativo lhe buscar, uma vez que iria até o hospital.