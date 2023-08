Número de homicídios cai 8,7% no semestre no Paraná

O número de homicídios dolosos (incluindo feminicídios) teve queda de 8,7% em todo o Paraná no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram 932 homicídios dolosos registrados de janeiro a junho deste ano, contra 1.021 no primeiro semestre de 2022 - redução de 89 crimes. O mês com menos casos neste ano foi junho, com 108.





Este é o segundo melhor índice para um primeiro semestre dos últimos dez anos e a terceira vez que alcança menos de mil casos. O menor foi registrado em 2019, com 869 homicídios dolosos no Estado.

O Paraná teve 200 municípios (50,1% do total) sem ocorrência do crime no período, tais como Adrianópolis, Morretes, Rebouças, Mato Rico, São João do Triunfo, Vitorino, Salto do Lontra, Céu Azul, Diamante do Sul, Mercedes, Juranda, Jussara, Iporã, Rondon, Marilena, Porto Rico, São Jorge do Ivaí, Borrazópolis, Novo Itacolomi, Lunardelli, Cafeara, Sertaneja, Ribeirão Claro e Imbaú.





Entre os que tiveram ocorrências, 86 (21%) registraram apenas um homicídio (como Carlópolis, Sertanópolis, Ivaiporã e Flórida) e 78 (19%) de dois a cinco homicídios (como Marialva, Tapejara, Araruna, Mangueirinha e Campo do Tenente). As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (2) pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Sesp (Secretaria da Segurança Pública).

A tendência de queda pode ser vista em 13 das 23 Aisp (Áreas Integradas de Segurança Pública) – forma como o Paraná é dividido para análise criminal. A maior diminuição foi de 60% na 8ª Aisp, com sede em Laranjeiras do Sul e composta por dez municípios da região (foram 6 homicídios dolosos no período e 15 no ano anterior). A redução também foi alta na 22ª Aisp de Telêmaco Borba, que agrega 10 municípios da região e registrou 17 homicídios a menos no período, uma queda de 48,5% (de 35 para 18).





A 10ª Aisp de Francisco Beltrão, com 26 municípios, teve 12 ocorrências a menos do crime. A redução foi de 44% (de 27 para 15).

Curitiba completou o primeiro semestre com o menor número de homicídios para o período nos últimos 12 anos. De janeiro a junho, foram 108 homicídios. Até então, o menor número registrado no período havia sido em 2021, com 112 ocorrências do crime. Comparado com o mesmo período do ano anterior, que teve 146 ocorrências do crime, a redução foi de 26% na capital. Em relação aos primeiros seis meses de 2012, período que registrou 327 homicídios, a redução foi de 66%.





“A queda no número de homicídios neste primeiro semestre mostra que as polícias estão cada vez mais preparadas para combater ocorrências criminais. O homicídio é resultado muitas vezes de outros crimes, um desafio imenso para a segurança pública. Mas temos uma Polícia Militar bem preparada para atuar nas ruas de maneira preventiva e uma Polícia Civil qualificada para elucidar os casos, alcançando os responsáveis”, diz o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

Outro crime que teve queda em todo o Estado foi lesão corporal seguida de morte. No primeiro semestre deste ano foram 13 registros, contra 18 no mesmo intervalo de tempo do ano anterior, uma queda de 27,7%. Janeiro, março, abril e maio tiveram apenas um caso cada.





No comparativo de armas de fogo apreendidas, foram 3.259 em 2023, contra 3.197 em 2022, um aumento de 1,94%. A região de Umuarama (Noroeste) registrou o maior aumento, de 184,27% (164 a mais, diferença de 89 para 253), seguida de Pato Branco (Sudoeste), que registrou o segundo maior aumento do período, de 40 armas a mais, ou 42,11% (diferença de 95 para 135).





Os dados estatísticos podem ser acessados no BI da Sesp.