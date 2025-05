Rapper é vitima de racismo durante live do Youtuber londrinense Felca

Em live do youtuber e influenciador londrinense Felca, na última segunda-feira (5), o rapper carioca Borges foi vítima de racismo durante a leitura de um comentário pago - no valor de R$10. Lida com a voz de uma IA (Inteligência Artificial), o comentário proferiu ofensas preconceituosas e racistas ao convidado do programa, repetindo constantemente a frase "cala a boca, macaco".





Na ocasião, os participantes que vinham em um clima de descontração, mudaram seus semblantes para um olhar incrédulo, durante a repetição do ato criminoso. Ao final da leitura, o apresentador da live - o londrinense Felca - informou que o perfil responsável pelo comentario seria banido permanentemente e que o IP (Internet Protocol - uma espécie de 'endereço' virtual, capaz de identificar o aparelho utilizado) cadastrado seria salvo para futura abertura de ação judicial.





Dizendo que a situação era inédita em suas lives, o londrinense destacou que a doação é "livre" onde "qualquer pessoa pode doar". Classificando o ato como "nojento" e "ridículo".

*Sob supervisão de Bruno Souza