Homem joga gasolina pela fresta de portão, ateia fogo em oficina e está foragido em Arapongas

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira (7) para atender uma ocorrência de incêndio criminoso no Jardim do Café, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Quem denunciou o crime foi o proprietário da borracharia incendiada. Segundo a vítima, na noite de segunda-feira (6), um homem teria ido até o estabelecimento e jogado gasolina no local pela fresta do portão, ateando fogo em seguida.





Os policiais, então, perguntaram ao proprietário se ele tem algum desafeto ou se conhecia o suspeito que teria incendiado a borracharia, mas o homem negou. Mesmo assim, disse que tem imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a identificar o acusado.





Apesar do susto, o proprietário afirmou que o incêndio não causou danos significativos aos itens do estabelecimento e não houve feridos. Algumas pessoas que moram e que estavam passando pelo local ajudaram a vítima, jogando terra para conter as chamas.