Homem joga lixo na casa do vizinho e o agride ao receber reclamação em Apucarana

Uma briga entre vizinhos no Jardim Monções, em Apucarana (Centro-Norte), terminou em agressão física após um homem ser confrontado por jogar lixo indevidamente. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (11), e está sendo investigado como lesão corporal.





De acordo com a vítima, um homem de 53 anos, o desentendimento começou quando ele verificou imagens de câmeras de segurança e constatou que seu vizinho havia jogado lixo em frente à sua casa. Como o caminhão de coleta não recolheu os resíduos, o mesmo vizinho teria retornado ao local e colocado o lixo no porta-malas de um veículo estacionado em frente à residência da vítima.

Ao tentar tirar satisfação na manhã do dia seguinte, a vítima foi surpreendida pela reação do vizinho, que, segundo relato, se exaltou e partiu para a agressão física com socos, tapas, chutes e pontapés.





A vítima sofreu lesões na face, cotovelos, mão direita e joelhos, aparentemente superficiais. Após o ataque, o autor fugiu do local e não foi localizado até o momento. O agredido informou ter registrado a agressão por meio das câmeras de segurança e foi orientado pela PM a procurar a delegacia e fazer exame de corpo de delito.

