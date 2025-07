Tiago Amaral deverá fazer mudanças em secretarias estratégicas em Londrina

O prefeito Tiago Amaral (PSD) deverá promover mudanças no seu secretariado. Será a primeira dança das cadeiras no primeiro escalão desde que ele assumiu a gestão de Londrina.





A FOLHA apurou com uma fonte ligada ao Executivo que o secretário municipal Leonardo Carneiro, que atualmente acumula as pastas de Gestão Pública e Recursos Humanos, deve assumir a Secretaria Municipal de Governo — responsável pela articulação política dentro da Prefeitura. Já o atual titular da pasta, Rodrigo Souza, deve permanecer apenas à frente de Recursos Humanos.

Outra possível mudança envolve a secretária municipal Marisol Chiesa, que vinha acumulando três pastas: Mulher, Idoso e Assistência Social. Segundo apuração da FOLHA, Chiesa deverá seguir apenas na Secretaria da Mulher. Ainda não há confirmação sobre quem assumirá as demais pastas.





O prefeito tambem estaria estudando alterações na Secretaria de Educação, que possui o segundo maior orçamento da administração municipal, com mais de R$ 900 milhões. Vânia Costa, que inicialmente foi nomeada de forma interina e depois oficializada no cargo, pode ser substituída por Jéssica Pieri, atual chefe do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina.

Procurada via assessoria de imprensa, a Prefeitura de Londrina não confirmou nenhuma das mudanças até o momento.





