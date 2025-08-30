Homem morre atropelado por caminhão na PR-323 em Cruzeiro do Oeste

Um homem de 61 anos morreu atropelado por um caminhão, por volta do meio-dia desta sexta-feira (29), na PR-323, em Cruzeiro do Oeste (Noroeste).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista de uma carreta Scania/R450, que seguia no sentido Cruzeiro do Oeste a Umuarama, relatou que reduziu a velocidade após perceber que o pedestre tentava se jogar na frente do veículo. Apesar da manobra, a vítima acabou atingida pelos rodados do terceiro eixo do semirreboque acoplado ao caminhão, no lado direito, e morreu no local.

O óbito foi constatado por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Oeste. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama.





O condutor da carreta passou por teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/l de álcool no sangue. Como a documentação do veículo estava regular, ele foi liberado após ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste.

