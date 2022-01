Saúde divulga abertura de teste seletivo para contratação temporária em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Recursos Humanos divulgaram, nesta segunda-feira (24), a abertura de teste seletivo para contratação temporária de profissionais de diversas categorias em Londrina. Segundo o secretário de Saúde, Felippe Machado, o edital com todas as informações será publicado no diário oficial, no final da tarde desta segunda-feira.

As contratações são para as vagas de auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia, assistente de gestão em serviços de saúde, enfermeiro, farmacêutico, médico clínico geral plantonista, médico pediatra plantonista, médico veterinário, nutricionista e terapeuta ocupacional.

As inscrições ficarão abertas das 17h desta quinta-feira (27) até as 17h do dia 06/02 e devem ser feitas pelo site da Prefeitura.





O SAC (Serviço de Atendimento ao Candidato) da Prefeitura de Londrina atende pelo telefone (43) 3372/4038, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.