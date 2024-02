Homem morre e fica preso nas ferragens em acidente com três veículos na BR 369

Um grave acidente envolvendo três automóveis no início da noite deste sábado (10) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no km 34,4 da BR 369, em Cambará. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima fatal ficou presa às ferragens e os bombeiros pecisaram fazer o desencarceramento para retirá-la do automóvel.



Além disso, um segundo condutor foi socorrido com lesões graves e encaminhado ao hospital local para receber tratamento médico adequado.



Compareceram ao local para os procedimentos necessários a Polícia Civil de Cambará, o IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Criminalística de Jacarezinho. A PRF ficará responsável pelo LPAT (Laudo Pericial de Acidente de Trânsito)