Homem morre em confronto com o Choque em Londrina; carga de placas solares é recuperada

Um homem morreu em confronto com a equipe Choque da PM (Polícia Militar) no fim da manhã do último sábado (2) no patrimônio Selva, em Londrina.





Segundo a PM, a situação ocorreu por volta das 11h40, em uma chácara. O Choque foi acionado pela equipe da Ali (Agência Local de Inteligência) do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) para averiguar uma informação de que uma carga de placas solares e equipamentos elétricos que teriam sido roubados estariam escondidas no local. Os policiais encontraram um caminhão tipo munck manobrando dentro de uma propriedade rural, além de um Toyota Corolla de cor prata se aproximando e em diálogo com o condutor do munck. Posteriormente, foi verificado que se tratava de um funcionário de uma empresa de transportes, no caminhão e, no carro, o proprietário do munck e a filha dele.

O motorista do caminhão disse aos policiais que, durante a aproximação da equipe, três indivíduos que estavam na guarda da carga de placas solares fugiram para região de mata. O Choque entrou na área indicada como de início da fuga dos indivíduos e, após alguns instantes, teria sido surpreendida por um indivíduo com arma de fogo em mãos. Foi ordenado para que largasse a arma, mas o indivíduo desobedeceu a ordem e apontou-a em direção à equipe policial, que revidou. O suspeito chegou a ser socorrido pelos bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do munck relatou ter sido contratado para fazer o transbordo de alguns paletes contendo placas solares (seis paletes, contendo 214 geradores fotovoltaicos e alguns conectores) e desconhecia a origem ilícita da carga, mas que desconfiou da situação após chegar ao local e chamou o patrão.

Foi feito contato com a transportadora e seguradora responsáveis pela carga, que reconheceu como sendo os produtos que haviam sido roubados.

A moradora da chácara informou que, dentro da casa, o convivente dela teria guardado em um dos quartos alguns objetos de origem desconhecida. Foram localizados um inversor solar da mesma marca dos produtos que estavam nos paletes.

A carga foi entregue à seguradora e os outros envolvidos não foram encontrados.





