Homem morre em confronto no Heimtal após participar de assalto a casa de policial

Um homem morreu após se envolver em um confronto armado com policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na rodovia Carlos João Strass, no Heimtal, na Zona Norte de Londrina, na tarde desta quarta-feira (4).





Segundo informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná), três homens roubaram a casa de um agente policial em Bela Vista do Paraíso e, durante a fuga em um veículo Citroen C4 Pallas, cruzaram com uma equipe do 30º BPM.

O confronto entre os suspeitos e os policiais se iniciou e os criminosos abandonaram o veículo e fugiram em uma mata. Os agentes acionaram o Choque e, após alguns minutos, encontraram um dos homens.





O suspeito não obedeceu à ordem de abordagem e atirou contra os policiais, que efetuou disparos para conter a ameaça. O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado e a equipe médica responsável constatou o óbito do homem no local.





A PMPR apreendeu, com o indivíduo, uma pistola com 17 munições intactas.