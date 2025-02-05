Homem que estaria em surto e invadiu casa em Apucarana é encontrado morto pelo Bope

os quais também tentaram estabelecer contato e, posteriormente, realizaram o adentramento na residência. O indivíduo foi encontrado em um cômodo, barricado, já sem sinais vitais. Acionados os demais órgãos competentes.





A esposa do autor também foi ao endereço, afirmando que, na residência do casal havia certa quantidade de entorpecentes, bem como uma arma de fogo, pedindo que a PM a acompanhasse até lá para segurança dela e assinando o termo de autorização para busca domiciliar. No imóvel do casal, foi constatado que estava revirado, com diversos objetos danificados. Uma equipe policial fez a busca, e foram encontrados certa quantidade de crack e maconha, uma máquina de cartão, produtos provavelmente provenientes de furto, como correntes de prata, relógios, fios de cobre e afins.

Os proprietários da casa vizinha à da ocorrência cederam a residência à equipe para que fosse possível monitorar os fundos do imóvel em que o suspeito se encontrava, bem como fazer demais diligências.

Por volta das 20h40, chegaram as equipes do Bope de Curitiba e ainda ocorreram diversas tentativas de estabelecer contato, sem sucesso. Depois de entraram na casa, o suspeito foi achado no interior de um quarto deitado sob uma cama, e o óbito foi constatado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Foi acionada a Criminalística, bem como a Polícia Civil, comparecendo o delegado e um investigador, além do IML (Instituto Médico-Legal).

O proprietário da residência foi orientado quanto aos procedimentos posteriores.





Nas buscas após a liberação da perita, foram localizados, próximo ao indivíduo, uma pistola calibre .380 da marca Taurus com uma munição no carregador e um cartucho na câmara pronta para disparo, além de um estojo de calibre .380 e um projétil em uma parede, todos recolhidos pela equipe de perícia.





A Policia Militar informa que "seguiu todos os protocolos institucionais estabelecidos de Primeira Intervenção em Crises com Causador do Evento Crítico armado, seguindo os canais técnicos e realizando acionamento das equipes do BOPE. A todo momento, as equipes presentes no local buscaram realizar contato com o indivíduo. Diante da incerteza da existência de reféns ou vítimas, e a certeza da presença de arma de fogo, a utilização de terceiros na comunicação com o CEC poderia causar efeitos colaterais ainda mais graves".



