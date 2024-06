Homem que iniciou fogo que destruiu carros em pátio da Polícia Civil é indiciado; veja vídeo

A Polícia Civil indiciou o morador que iniciou o fogo que atingiu o pátio de veículos apreendidos da corporação, na zona oeste de Londrina , por incêndio culposo (quando é causado por imprudência, negligência ou imperícia) e crime ambiental.





O homem responde em liberdade. Entre as provas que embasaram o indiciamento está a câmera de segurança de uma empresa, que registrou o momento em que o homem coloca fogo numa vegetação do lado de fora, mas próxima ao muro .

Cerca de três horas depois as chamas tomaram conta dos carros. “Com a elaboração do laudo da Criminalística ficaram confirmadas as suspeitas de que o incêndio teve origem em ação humana. O laudo indicou que o incêndio teve origem no mesmo local que o suspeito aparece nas imagens”, destacou o delegado do 5º Distrito Policial, Bruno Trento.





O inquérito foi encaminhado para o MP-PR (Ministério Público do Paraná).

