Homem que matou colega por ciúme em frigorífico é condenado a 15 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Matelândia (Oeste) condenou a 15 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado um homem de 25 anos denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por homicídio qualificado consumado. A vítima, de 20 anos, era colega de trabalho do agressor e foi assassinada com uma facada no tórax.





Segundo a denúncia, o crime foi praticado dentro de um frigorífico de Matelândia onde vítima e homicida trabalhavam, no dia 15 de dezembro de 2024. A motivação teria sido ciúmes, já que a companheira do condenado, num período em que ambos estavam separados, teve um breve relacionamento amoroso com a vítima.





A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca sustentou na denúncia que o crime foi praticado por motivo torpe e de modo que impossibilitou a defesa da vítima, já que o agressor escondeu a faca em suas vestes e, de surpresa, atacou a vítima que conversava com outros colegas de trabalho, os quais impediram que as agressões tivessem prosseguimento.





O Tribunal do Júri também condenou o réu ao pagamento de indenização de R$ 100 mil por danos morais, a serem pagos à família da vítima. O homem, que já estava detido preventivamente, seguiu preso para iniciar o cumprimento da pena.



