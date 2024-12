APP-Sindicato questiona equidade no programa Parceiro da Escola em Londrina

O Núcleo Sindical de Londrina da APP-Sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná) questiona a equidade em todo o processo de inclusão das instituições da rede estadual de ensino no programa Parceiro da Escola, do governo do Paraná, que entrega a gestão à iniciativa privada a partir de 2025. A entidade representativa dos professores, pedagogos e funcionários afirmou que irá ingressar com recurso contra supostas irregularidades envolvendo a consulta pública e a falta de igualdade na disputa pelo voto da comunidade escolar.





A consulta pública começou na semana passada e foi encerrada na última segunda-feira (9). Segundo o governo do Estado, foram contabilizados 44,4 mil votos, em 177 escolas, distribuídas por 98 municípios. Em 90 delas, o que corresponde a 50,8%, o quórum necessário para a realização do processo, de 50% mais um, foi alcançado. Extraoficialmente, as informações são de que em apenas 11 estabelecimentos de ensino a comunidade escolar optaram pela inclusão no programa.

Na área de abrangência do NRE (Núcleo Regional de Ensino) em Londrina, nove escolas participaram da consulta pública e em quatro delas, a maioria dos votos foi favorável ao projeto do governador Ratinho Junior.





Em Londrina, o programa foi aprovado no Colégio Estadual Dr. Willie Davids, no Colégio Estadual Professora Kazuco Ohara e no Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes. Nos colégios Professora Cleia Godoy Fabrini da Silva e Professora Ubedulha Correia de Oliveira não houve quórum suficiente para aprovar a medida.

Da área de abrangência do Núcleo Regional de Educação em Londrina, também integravam a lista de instituições o Colégio Estadual Dom Geraldo Fernandes, em Cambé, onde a comunidade escolar votou favoravelmente ao projeto, e o Colégio Estadual do Jardim San Rafael, em Ibiporã, que não obteve quórum. Ainda não havia informações sobre a votação em Porecatu e Prado Ferreira.





A Seed (Secretaria de Estado da Educação) prometeu para esta sexta-feira (13) a divulgação do resultado da consulta pública, mas até o fim da tarde, a listagem ainda não havia sido disponibilizada.

O presidente da APP-Sindicato Londrina, Márcio André Ribeiro, aponta duas formas de se avaliar o processo de adesão ao programa Parceiro da Escola. Uma delas, considerada "extremamente positiva", mostra um alto grau de rejeição à proposta, uma vez que 166 das 177 escolas não obtiveram a quantidade mínima de votantes necessária para decidir o futuro da gestão escolar ou não aprovaram a medida. (Colaborou Jéssica Sabbadini)





