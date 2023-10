Homens armados invadem estacionamento na avenida Rio Branco e fazem três reféns

Três homens foram amarrados em um ônibus e feitos reféns em um estacionamento na avenida Rio Branco, na Vila Nova, região central de Londrina, na noite desta terça-feira (10).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), os agentes foram acionados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) e, no local, foram chamados por um transeunte que informou que homens armados haviam invadido o estacionamento.

Durante as buscas pelo local, um dos policiais encontrou os três homens que foram feitos reféns. As vítimas afirmaram que foram roubadas pelos criminosos e amarradas no ônibus com uma cinta plástica.