Carro fica destruído e motorista fica ferido após capotar na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Um Chevrolet Classic ficou destruído depois de capotar na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (11). O condutor do veículo, de 26 anos, teve ferimentos médios.





De acordo com informações do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o automóvel trafegava pela rodovia no sentido de Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina quando, ao atingir o KM 53, capotou.





O condutor do veículo foi hospitalizado e, por isso, os policiais não puderam realizar o teste etilométrico. O trecho no qual o capotamento ocorreu era de pista dupla.