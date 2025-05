Homens em veículo usado em furtos a residências morrem em tiroteio com a PM em Londrina

Dois homens morreram em um confronto com a Polícia Militar na noite deste sábado (15), por volta das 22h30, na Rua Belmiro de Oliveira, zona oeste de Londrina. Segundo a PM, eles estariam em um veículo com características semelhantes ao de um automóvel suspeito de envolvimento em furtos a residências no momento em que foi identificado por uma equipe em patrulhameto.





Ainda de acordo com a PM, ao tentar abordar os suspeitos, os ocupantes do veículo teriam reagido, resultando em um confronto armado. Durante a ação, os dois suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. O socorro médico foi acionado, mas as mortes foram confirmadas no local.

A polícia apreendeu duas armas de fogo e o veículo utilizado pelos suspeitos.





