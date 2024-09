Homens são presos por receptação de produtos roubados de ônibus na região norte-central do PR

Quatro homens foram presos em Sarandi, na madrugada deste sábado (14), por receptação de produtos roubados de um ônibus na sexta-feira (13), na PR-218, região norte-central do Paraná.





O ônibus de turismo da empresa Nordeste foi interceptado por assaltantes por volta das 22h, entre os municípios de Astorga e Pitangueiras, e foi levado para uma região de mata. No local, os assaltantes subtraíram das vítimas malas e produtos do Paraguai, além de dinheiro e objetos pessoais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após a ação, os assaltantes seguiram para Maringá (noroeste), pela PR-444, e ordenaram que o motorista seguisse sentido Londrina.





Ainda na noite do dia 13, por volta das 23h, após receber a informação do roubo em andamento as equipes da PM (Polícia Militar) interceptaram o ônibus, porém os autores haviam fugido.





A equipe da 7ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) identificou que os produtos teriam sido levados para a cidade de Sarandi, assim novas diligências foram feitas e foi localizada a residência onde os produtos foram deixados.





Os produtos roubados estavam sobre uma caminhonete Ford/F2000 que estava estacionado no pátio de uma residência no bairro Verão em Sarandi. Os homens presos, os produtos e o veículo utilizado para transporte do produto roubado foram encaminhados para a 9ª Subdivisão Policial em Maringá.