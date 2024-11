Homens são suspeitos de fingirem pedido de socorro e agredirem idoso em Apucarana

Um homem de 78 anos acionou a Polícia Militar na manhã deste sábado (23) para denunciar um crime de agressão em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a vítima, dois homens encapuzados pediram socorro em frente à sua casa e, no momento em que abriu o portão, foi agredido com socos e chutes por parte dos suspeitos.





O idoso teria caído no chão e desmaiado, conseguindo acionar a Polícia Militar somente horas depois.





Quando a equipe de agentes chegou ao local, a vítima já estava sendo atendida por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Na sequência, o idoso foi levado até o Hospital da Providência, pois tinha suspeita de uma fratura na clavícula, além de hematomas no olho e cortes na cabeça.





A vítima disse aos policiais que não reconhece nenhum dos suspeitos. Até o momento de publicação desta matéria, os acusados não haviam sido identificados e encontrados.