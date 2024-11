Homicídio de vereador de Salto do Itararé tem inquérito finalizado pela Polícia Civil

O homicídio do vereador de Salto do Itararé João Domiciano Neto, ocorrido no dia 9 de novembro na cidade vizinha Santana do Itararé (Nordeste do Paraná), teve o inquérito concluído pela PCPR (Polícia Civil do Paraná). O procedimento foi encaminhado à justiça nesta quarta-feira (28).





Na data do fato, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na região do tórax, em um crime que, segundo as investigações, teve motivação política.

“As investigações revelaram que o crime foi encomendado pelo primeiro suplente da vítima, que teria agido motivado por desavenças políticas. Além disso, o filho do suplente teria participado das negociações para a contratação dos executores”, explica o delegado da PCPR Huarlei Oliveira.





Conforme apurado, dois indivíduos, identificados como executores, estavam na região desde o dia anterior ao crime. Enquanto um deles entrou na residência da vítima, o outro permaneceu na entrada. Após o crime, com apoio da PMPR, foi identificado que o veículo utilizado por eles seguia sentido Curitiba. Ambos morreram em confronto com policiais militares na sequência.

Já os mandantes do crime, de 31 e 49 anos, foram presos na segunda-feira (18), em um hotel localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.





Com a conclusão do inquérito, eles foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público.