Idosa de 80 anos é vítima de latrocínio em Cornélio Procópio

Uma idosa de 80 anos foi assassinada dentro de casa na madrugada desta quarta-feira (7) na Vila Independência, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), com golpes de faca. A suspeita é que ela foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.





Moradores perceberam o crime e acionaram a PM (Polícia Militar), que prendeu a suspeita em flagrante. “Os populares já continham a autora dos fatos, que estava coberta do sangue da vítima, além de vestígios de luta corporal”, afirmou o tenente Cubas, comandante da 1º Companhia e Rotam do 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

A arma utilizada no ataque foi apreendida com várias deformações, o que seria resultado da violência praticada contra a idosa, que vivia sozinha, era viúva e não tinha filhos. “A vítima tinha ferimentos de defesa na mão e no antebraço, ou seja, sinais de que tentou se defender”, observou.





A detida seria usuária e drogas e teria entrado no imóvel pelos fundos, que faz divisa com a linha do trem. A mulher já tinha sido encaminhada à delegacia no final do ano passado após ter invadido a residência de um idoso. Um homem supostamente teria participado do latrocínio, informação repassada pela autora, no entanto, ele não havia sido localizado até o início da tarde.