Idosa 'ilhada' dentro de casa é resgatada por policiais em Jacarezinho

Policiais Militares resgataram uma idosa, de 60 anos, 'ilhada' em sua casa após o rompimento de uma tubulação, na tarde da última sexta-feira (30), em Jacarezinho (Norte Pioneiro). Os dois agentes que atenderam a vítima receberam o chamado de socorro de uma vizinha que, em estado de desespero, pedia o auxílio das autoridades.





Segundo comunicado do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar), a equipe patrulhava a Avenida Getúlio Vargas quando foi abordada pela mulher. Ao chegar no imóvel, os policiais identificaram que o alto fluxo de água impedia a idosa de deixar a casa, que se encontrava alagada.





Devido à gravidade da situação e o risco para a vítima, os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros. Porém, como a situação era crítica e o tempo de resposta poderia ser insuficiente, os policiais decidiram intervir e, assim, pensaram em uma estratégia de resgate.





De forma rápida e eficaz, eles utilizaram escadas encontradas no quintal da vizinha para atravessar o muro da residência e transportar a moradora. Com a vítima exausta e emocionalmente abalada, o resgate foi concluído com sucesso e, além da mulher, seus animais de estimação também foram retirados do local com vida.





Por fim, com a chegada da equipe de bombeiros, a residência foi isolada para uma avaliação estrutural e as medidas necessárias a serem tomadas na contenção do problema.