Estelionato

Idoso cai em golpe de falso funcionário de banco e perde mais de R$ 30 mil em Rio Bom

Redação Bonde
04 fev 2025 às 11:51

Um idoso de 66 anos caiu em um golpe de falso funcionário de banco e perdeu R$ 30,3 mil em Rio Bom (Vale do Ivaí) na tarde de segunda-feira (3).


Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 16h, no centro da cidade. A vítima relatou que recebeu uma ligação pelo celular em que a pessoa se identificou como atendente da cooperativa de crédito Sicredi, orientando que, por segurança, deveria fazer operações no aplicativo do banco.


Ele fez uma contratação de crédito no valor de sete mil e quinhentos reais, e três transferências bancárias via pix nos valores de quatorze mil reais, oito mil reais e 800 reais, que foram concluída para um indivíduo.


Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.


